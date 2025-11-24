¶áÇ¯¤ÏÊì¿Æ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Éã¿Æ¤â°é»ùµÙ²Ë¤ò¼è¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¸¦µæ¤Ë¤è¤ê¡¢¡ÖÉã¿Æ¤¬2½µ´Ö°Ê¾å¤Î°é»ùµÙ²Ë¤ò¼è¤ë¤³¤È¡×¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÈ¯Ã£¤Î²þÁ±¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Paternity leave¡¾taking and early childhood development: A longitudinal analysis in Singapore - Li - 2025 - Journal of Marriage and Family - Wiley Online Libraryhttps://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jomf.13100