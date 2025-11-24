GLOBE-TROTTERがPEANUTS™コミック誕生75周年を祝し、世界限定75個の特別コレクションを発表♡パステルブルーとネイビーのハードケースには、スヌーピーやウッドストックが遊ぶプリントライニングを採用。キャリーオンやパイロットケース、ストレージボックスなど、多彩なアイテムが揃い、開けるたびに旅の物語が広がります。コレクター必見の特別仕様です