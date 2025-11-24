º£²Æ¤ÎÁ´¹ñ¹â¹»ÁíÂÎ¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÃË»Ò¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿ÄÃÀ¾¡Ê·§ËÜ¡Ë¤ÎÈªÌîµ×Íº´ÆÆÄ¤¬24ÆüÄ«¡¢·§ËÜ¸©±×¾ëÄ®¤Î¼«Âð¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£80ºÐ¡£·§ËÜ»Ô½Ð¿È¡£ÄÌÌë¤Ï26Æü¡¢Áòµ·¡¦¹ðÊÌ¼°¤Ï27Æü¤Ë¶á¿Æ¼Ô¤ä´Ø·¸¼Ô¤Ç¹Ô¤¦¡£°ìÈÌ»²Îó¤ÏÄÌÌë¤¬26Æü¸á¸å5»þ¤«¤éÆ±7»þ¤Þ¤Ç¡¢Áòµ·¤Ï27Æü¸áÁ°9»þ¤«¤éÆ±11»þ¤Þ¤Ç¡¢·§ËÜ¸©±×¾ëÄ®°Â±Ê652¡¢ºØ¾ì±×¾ë²ñ´Û¤Ç¡£ÁÓ¼ç¤ÏºÊÇî·Ã¡Ê¤Ò¤í¤¨¡Ë¤µ¤ó¡£1974Ç¯¤«¤éÄÃÀ¾¹âÃË»Ò¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÉô¤Î´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¡¢¸½ºß¤ÎÁ´ÆüËÜ¹â¹»Áª¼ê¸¢