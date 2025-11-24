¥ê¥¢¥ë¤È¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¹ñÆâºÇÂçµé¤ÎVTuber¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡ØFUURYUUFES 5.0 2025¡Ù¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç²Î¼ê¤Î¸åÆ£¿¿´õ¤µ¤ó¡Ê40¡Ë¤¬¼«¿È¤Î¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¦¤Ö¤¤¤´¤Þ¤È¥³¥é¥Ü¡£¿Íµ¤¶Ê¡ØÎø°¦¥ì¥Ü¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó21¡Ù¤òÇ®¾§¤·¡¢´ÑµÒ¤òÌ¥Î»¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¡ØFUURYUUFES 5.0 2025¡Ù¤Ï¡¢¿ÀÆàÀî¡¦²£ÉÍ»Ô¤Î¡Ø¤Ô¤¢¥¢¥ê¡¼¥ÊMM¡Ù¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢2025Ç¯¤Ë³èÆ°¤òºÆ³«¤·¤¿¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ëYouTuber¤Î¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¤Ç¤¢¤ëKi