¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Î¥¢¥¤¥¹¥·¥ç¡¼¤Ç±éµ»¤¹¤ë¥í¥·¥¢¤Î¥¨¥ê¥¶¥Ù¡¼¥¿¡¦¥È¥¥¥¯¥¿¥ß¥·¥§¥ï¡á2024Ç¯11·î¡¢¥â¥¹¥¯¥ï¡Ê¥¿¥¹¡á¶¦Æ±¡Ë¡Ú¥â¥¹¥¯¥ï¶¦Æ±¡Û¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È½÷»Ò¤Ç2015Ç¯À¤³¦Áª¼ê¸¢Í¥¾¡¤Î¥¨¥ê¥¶¥Ù¡¼¥¿¡¦¥È¥¥¥¯¥¿¥ß¥·¥§¥ï¡Ê28¡Ë¡á¥í¥·¥¢¡á¤¬24Æü¡¢¸½Ìò°úÂà¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Âçµ»¥È¥ê¥×¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¡Ê3²óÅ¾È¾¥¸¥ã¥ó¥×¡Ë¤ÈÉ½¸½ÎÏ¤òÉð´ï¤Ë¡¢6Ç¯¤Ö¤ê¤Î½Ð¾ì¤À¤Ã¤¿21Ç¯À¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ç2°Ì¤ÈÉü³è¡£10Âå¤ÎÁª¼ê¤¬ÀÊ´¬¤¹¤ë¥í¥·¥¢Àª¤Ç°Û¿§¤ÎÂ¸ºß¤È