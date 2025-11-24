グラビアアイドル・似鳥（にとり）沙也加（32）が24日、都内で、最新電子作品「似鳥沙也加ふれあ、／ふりる。」（発売中、KADOKAWA）の発売記念取材会を行った。 【写真】清楚な雰囲気からのギャップがすごいぞ！ セルフプロデュースも手がけたデジタル写真集で「画面越しにも体温と湿度が伝わる作品に」がコンセプト。撮影は沖縄で行い、汗もそのまま写っているという。「暑い中で温度感が伝わったと思います。汗だ