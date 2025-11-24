ÅìµþÅÔÆâ¤Ç¥¿¥¤¹ñÀÒ¤Î12ºÐ¤Î¾¯½÷¤¬À­Åª¤ÊÀÜµÒ¤ò¤µ¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¹¤ë»ö·ï¤ò¤á¤°¤ê¡¢¥¿¥¤·Ù»¡¤Ï24Æü¡¢¿Í¿È¼è°ú¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤Ç¾¯½÷¤ÎÊì¿Æ¤ÎÂáÊá¾õ¤ò¼è¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î»ö·ï¤ÏÊ¸µþ¶è¤Î¥ê¥é¥¯¥»¡¼¥·¥ç¥óÅ¹¤Ç¡¢12ºÐ¤Î¥¿¥¤¹ñÀÒ¤Î¾¯½÷¤ËÀ­Åª¤ÊÀÜµÒ¤ò¤µ¤»¤¿¤È¤·¤Æ·Ð±Ä¼Ô¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¡¢¾¯½÷¤ÎÊì¿Æ¤¬ÂæÏÑ¤ÇÇä½Õ¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤¿µ¿¤¤¤Ç¹´Â«¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¥¿¥¤·Ù»¡¤Ï24Æü¡¢¾¯½÷¤ò»Ä¤·¤ÆÆüËÜ¤òÎ¥¤ì¤¿Êì¿Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿Í¿È¼è°ú¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá