¼ÂºÝ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤«¤é¸«¤Æ¡¢ÌÜÎ©¤Ä¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ã¤Æ¤Ê¤Ë¡©¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢º£¤ò¤È¤­¤á¤¯¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÊý¡¹¤¬¸ì¤ë¡È¥é¥¤¥Ö¤ÇÌÜ¤ò°ú¤¯¡É¥¢¥¤¥Æ¥àÆÃ½¸¤ò¡¢»°±ºÍýÆà¡¦ÃæÀî¹ÈÍÕ¡¦ËÌÎ¤Î°¤È¤È¤â¤Ë¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¾®Êª¤«¤é¤ªÍÎÉþ¤Þ¤ÇÅ°ÄìÄ´ºº¡ªÍ­ÎÏ¤¹¤®¤ë¾ðÊó¤ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯♡¥é¥¤¥Ö¤ÇÌÜ¤ò°ú¤¯¥¢¥¤¥Æ¥à°ìÍ÷µ¤¤Å¤«¤ì¤Á¤ã¤¦¤«¤â♡¿ä¤·³è¤ò¤¹¤ë¾å¤Ç¤ÎÌÜÉ¸¡£¤½¤ì¤Ï¿ä¤·¤ËÇ§ÃÎ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¡ª¤½¤Î¤¿¤á¤ÎÂè°ìÊâ¤È¤·¤Æ¡¢¤Þ¤º¤Ï²ñ¾ì¤Ç¸«¤Ä¤±¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£