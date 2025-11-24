11·î23Æü¡¢¥·¥ã¥Æ¥£¥ó¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿G2¡¦¥¸¥ç¥Ã¥­¡¼¥¯¥é¥Ö¥«¥Ã¥×¡Ê2000m¡Ë¤Ç¡¢¥í¥Þ¥ó¥Á¥Ã¥¯¥¦¥©¥ê¥¢¡¼¤¬°µ´¬¤ÎÁö¤ê¤òÈäÏª¤·¡¢µÙÍÜÌÀ¤±½éÀï¤ò´°¾¡¤Ç¾þ¤Ã¤¿¡£¥µ¥¦¥¸¥«¥Ã¥×¡¢¥É¥Ð¥¤¥¿¡¼¥Õ¤ÇÏ¢Â³2Ãå¤ÈÏ¢ÇÔÃæ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¹á¹ÁºÇ¶¯ÇÏ¤Î°ìÆ¬¥ô¥©¥¤¥Ã¥¸¥Ð¥Ö¥ë¤â´°Éõ¤·¤ÆÉü³è¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£¡ÚÆ°²è¡Û¥í¥Þ¥ó¥Á¥Ã¥¯¥¦¥©¥ê¥¢¡¼Éü³è¡Ä¹á¹Á¶¥ÇÏ¡ÖËÜÅö¤ËÆÃÊÌ¤ÊÇÏ¡×°È¾å¤Î¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥Éµ³¼ê¤Ï¡Ö¸ÀÍÕ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Û¤ÉÆÃÊÌ¤ÊÂ¸ºß¡£º£Æü¤Ï´°Á´¤Ç¤Ï¤Ê