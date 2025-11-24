¡Ú¥é¡¦¥ê¡¼¥¬¡Û¥ª¥µ¥¹¥Ê1¡Ý3¥½¥·¥¨¥À¡ÊÆüËÜ»þ´Ö11·î23Æü¡¿¥¨¥ë¡¦¥µ¥À¡¼¥ë¡Ë¡Ú±ÇÁü¡Û¼éÈ÷¤òÀÚ¤êÎö¤¯¡Öº¸Â­¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¥Ñ¥¹¡×¥½¥·¥¨¥À¤ÎMFµ×ÊÝ·ú±Ñ¤¬¡¢º¸Â­¤Î¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¤Ç·èÄêµ¡¤ò±é½Ð¡£ÀäÌ¯¤Ê¥¿¥Ã¥Á¤ÇÁê¼ê¼éÈ÷¤òÊø²õ¤µ¤»¤¿¡£ÆüËÜ»þ´Ö11·î23Æü¤Î¥é¡¦¥ê¡¼¥¬Âè13Àá¤Ç¡¢¥½¥·¥¨¥À¤¬¥¢¥¦¥§¥¤¤Ç¥ª¥µ¥¹¥Ê¤ÈÂÐÀï¡£Á°È¾½ªÎ»´ÖºÝ¤ËÀèÀ©¤µ¤ì¤ë¤â¡¢¸åÈ¾¤Ë3¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤¤¡¢32»î¹ç¤Ö¤ê¤ÎµÕÅ¾¤Ç¾¡Íø¤ò