Photo: ²¬ËÜ¸¼²ð ¥­¡¼¥Ü¡¼¥É¤È¥Þ¥¦¥¹¤Î°ÜÆ°µ÷Î¥¤ÏºÇÃ»¤Ç¡£Ä¹Ç¯PCºî¶È¤Ë10¥­¡¼Í­¤ê¤Î¥Õ¥ë¥µ¥¤¥º¡¦¥­¡¼¥Ü¡¼¥É¤ò»È¤Ã¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¿ôÇ¯Á°¤«¤é±¦¼ê¤Î¥¿¥¤¥Ô¥ó¥°¤È¥Þ¥¦¥¹´Ö¤Î°ÜÆ°¤Ç¡¢10¥­¡¼¤òÈô¤Ó±Û¤¨¤ëµ÷Î¥¤¬¤Þ¤À¤ë¤Ã¤³¤·¤¤¤È´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î²ò·èºö¤¬10¥­¡¼¤òÀÚ¤êÍî¤È¤·¤¿·Á¤Î80¡ó¥­¡¼¥Ü¡¼¥É¡£±¦¼ê¤¬¥¹¥°¤Ë°ÜÆ°¤Ç¤­¤ì¤Ð¡¢Â¿¾¯¤Ê¤ê¤È¤âºî¶È¸úÎ¨¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£80¡ó¤¬¤Á¤ç¤¦¤ÉÎÉ¤¤¤«