¡ÊÂæËÌÃæ±û¼Ò¡ËÊÆÈ¾Æ³ÂÎÂç¼ê¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¤¬ÂæÏÑËÜ¼Ò¤Î·úÀß¤ò·×²è¤·¤Æ¤¤¤ëÂæËÌ»ÔÆâ¤Î¶è²è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÊÝ¸±Âç¼ê¤Î¿·¸÷¿Í¼÷¤¬½êÍ­¤·¤Æ¤¤¤¿ÃÏ¾å¸¢¤ÎËõ¾Ã¼êÂ³¤­¤¬½ªÎ»¤·¤¿¡£¾ÕËü°Â¡Ê¤·¤ç¤¦¤Ð¤ó¤¢¤ó¡ËÂæËÌ»ÔÄ¹¤¬24Æü¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¡¢Ãå¹©¤ÏÍèÇ¯Ãæ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Î¸«ÄÌ¤·¤ò¼¨¤·¤¿¡£¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢ÂæÏÑËÜ¼Ò¤Ï¡¢ÂæËÌ»Ô¤¬³«È¯¤ò¿Ê¤á¤ë¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¥Ñ¡¼¥¯¡ÖËÌÅê»ÎÎÓ²Êµ»±à¶è¡×¤ÎT17¡¢T18¶è²è¡Ê·×3.89¥Ø¥¯¥¿¡¼¥ë¡Ë¤Ë·úÀß¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¶è²è¤Ï¿·¸÷¿Í¼÷¤¬