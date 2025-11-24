¡Ú¥Ù¥ë¥®¡¼¥ê¡¼¥°¡Û¥ë¡¼¥ô¥§¥ó 1¡Ý2 ¥·¥ó¥È¡á¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¡ÊÆüËÜ»þ´Ö11·î24Æü¡¿¥Ç¥ó¥É¥ê¡¼¥Õ¡Ë¡Ú±ÇÁü¡Û°ËÆ£¤¬¡Ö¤Õ¤ó¤ï¤êPK¡×À®¸ù¢ªÅ¨GK¤¬·ã¹·¥·¥ó¥È¡á¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¤ÎMF°ËÆ£ÎÃÂÀÏº¤¬¡¢PK¤Ç¤É¿¿¤óÃæ¤Ø¤Î¥ë¡¼¥×¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¤¿¡£ÆüËÜÂåÉ½Îò¤â»ý¤Äµ»¹ªÇÉ¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤È¶¯¿´Â¡¤Ã¤×¤ê¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤¬´¶¿´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ»þ´Ö11·î24Æü¤Î¥Ù¥ë¥®¡¼¥ê¡¼¥°Âè15Àá¤Ç¡¢¥·¥ó¥È¡á¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¤¬¥¢¥¦¥§¡¼¤Ç¥ë¡¼¥ô¥§¥ó¤ÈÂÐÀï¡£Á°È¾¤ËÃ¥¤Ã¤¿2ÅÀ¤Î¥ê¡¼¥É¤ò¼é