¾®ÁÒ¶¥ÎØ¾ì¤ÇG1¡ÖÂè67²ó¶¥ÎØº×¡×·è¾¡Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢°¤ÉôÂó¿¿¡Ê35¡áµÜ¾ë¡Ë¤¬Í¥¾¡¡£1Ãå¾Þ¶â5090Ëü±ß¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£°¤Éô¤Ï¥°¥é¥ó¥×¥ê2025¡Ê12·î30Æü¡¢Ê¿ÄÍ¡Ë¤Ø¤Î½Ð¾ì¤â·è¤á¤¿¡£¢§¹Ó°æ¿òÇî¡Ê2Ãå¡Ë¤â¤¦°ì²ó4¥³¡¼¥Ê¡¼¤«¤é¤ä¤êÄ¾¤·¤¿¤¤¡£ËÜÅö¤Ë²ù¤·¤¤¡£¢§»³ÅÄµ×ÆÁ¡Ê4Ãå¡Ë²ù¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢°ÌÃÖ¤ò¼é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿»þÅÀ¤Ç¡Ä¡£¾ð¤±¤Ê¤¤¡£¢§»³ÅÄ±ÑÌÀ¡Ê5Ãå¡ËºÇ¸å¤Ï¥³¡¼¥¹¤¬¶õ¤±¤ÐÍ¥¾¡¤¯¤é¤¤¤Î´¶³Ð¤À¤Ã¤¿¤¬¶õ¤«¤º¡£¢§¾¾ËÜµ®¼£¡Ê6Ãå¡Ë¼«Ê¬¤ÎÈÖ¤¬