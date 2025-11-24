¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÎÀ¤³¦¥Ü¥¯¥·¥ó¥°É¾µÄ²ñ¡ÊWBC¡Ë¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦ºÂ·èÄêÀï¤¬24Æü¡¢¥È¥è¥¿¥¢¥ê¡¼¥ÊÅìµþ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢°æ¾åÂó¿¿¡ÊÂç¶¶¡Ë¤¬Æá¿ÜÀîÅ·¿´¡ÊÄë·ý¡Ë¤ËÈ½Äê¾¡¤Á¤·¡¢²¦ºÂ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£