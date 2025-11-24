¥É¥ë±ß£±£µ£¶¡¥£¸£µ¶áÊÕ¡¢¥æー¥í¥É¥ë£±¡¥£±£µ£´£°¶áÊÕ¡á¥í¥ó¥É¥ó°ÙÂØ ¥í¥ó¥É¥óÃë¤Î»þ´ÖÂÓ¡¢¥É¥ë±ß¤Ï156.85¶áÊÕ¡¢¥æー¥í¥É¥ë¤Ï1.1540¶áÊÕ¤Ç¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥ë±ß¤Ï½ªÆüÄì·ø¤¯¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥í¥ó¥É¥ó½øÈ×¤Ë¤Ï156.94ÉÕ¶á¤Ë¹âÃÍ¤ò¿­¤Ð¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤óÇä¤ê¤¬Æþ¤ë¤â156.70ÉÕ¶á¤Ç²¼¤²½Â¤ê¡£Â­¸µ¤Ç¤ÏºÆ¤Ó156.80Âæ¤Ë¾è¤»¤Æ¤­¤Æ¤¤¤ë¡£ ¥æー¥í¥É¥ë¤â·øÄ´¤Ë¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥í¥ó¥É¥ó»þ´Ö¤Ë¤Ï1.1510ÉÕ¶á¤«¤é1.