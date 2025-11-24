ËÜÆü¤Î£Î£Ù¥ª¥×¥·¥ç¥ó´ü¸Â¡¦¼çÍ×¹Ô»È²Á³Ê¤Èµ¬ÌÏ 11/24 EUR/USD 1.1520 (6.9²¯¥æー¥í) USD/JPY 155.00 (12²¯¥É¥ë) GBP/USD 1.3000(6.5²¯¥Ý¥ó¥É) ¥æー¥í¥É¥ë¤Ï1.1520¤¬¥Ô¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢¥É¥ë±ß¤Ï155.00¤ËÂç¤­¤á¤Î´ü¸Â¡¢¥Ý¥ó¥É¥É¥ë¤Ï1.3000¤¬¶á¤á¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤âµ¬ÌÏ¤Ï¾®¤µ¤¤