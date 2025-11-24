ÂÎÁà¤ÎÀ¤³¦¥¸¥å¥Ë¥¢Áª¼ê¸¢ºÇ½ªÆü¤Ï24Æü¡¢¥Þ¥Ë¥é¤Ç¼ïÌÜÊÌ·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢½÷»Ò¤Î¾²±¿Æ°¤òÀ¾»³¼Âº»¡Ê¤Ê¤ó¤Ð¥¯¡Ë¤¬À©¤·¡¢¾®Àîè½Úß¡ÊÊÆÅÄ¸ù¥¯¡Ë¤Ï4°Ì¤À¤Ã¤¿¡£Ê¿¶ÑÂæ¤ÇÆîÇ¸Í¤²ê¡Ê¤Ê¤ó¤Ð¥¯¡Ë¤¬2°Ì¡¢À¾»³¤Ï4°Ì¡£ÃË»Ò¤ÏÊ¿¹ÔËÀ¤Ç¾®ÅçÇ¸ÏÂ¡ÊÂçºå¡¦À¶É÷¹â¡Ë¤¬Í¥¾¡¤·¡¢³ÑÃ«ÂÀ¼ù¡ÊÀéÍÕ¡¦»ÔÁ¥¶¶¹â¡Ë¤Ï6°Ì¡£Å´ËÀ¤Î°Â°æ±É°¼¡ÊÂçºå¡¦À¶É÷¹â¡Ë¤Ï4°Ì¡¢³ÑÃ«¤Ï5°Ì¡£¡Ê¶¦Æ±¡Ë