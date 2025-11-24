¹ñºÝÅý³çÃÄÂÎ¥ï¡¼¥ë¥É¥é¥°¥Ó¡¼¡ÊWR¡Ë¤Ï24Æü¡¢ÃË»Ò15¿ÍÀ©¤ÎºÇ¿·À¤³¦¥é¥ó¥­¥ó¥°¤òÈ¯É½¤·¡¢22Æü¤Î25Ç¯ºÇ½ªÀï¤Ç¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢¤Ë¾¡¤Ã¤¿ÆüËÜ¤Ï¡¢Á°½µ¤Î13°Ì¤«¤é½ç°Ì¤ò1¤Ä¾å¤²¤Æ12°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ç12·î3Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë27Ç¯WÇÕ¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥êÂç²ñ¤ÎÁÈÊ¬¤±ÃêÁª²ñ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥Ð¥ó¥É2¡×¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤¬³ÎÄê¡£¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢Àï¤Ç°ú¤­Ê¬¤±¤«Éé¤±¤Ê¤é13°Ì¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¡¢¥é¥ó¥­¥ó¥°¾å°Ì¤Î2¥«¹ñ¤ÈÆ±ÁÈ¤È¤Ê¤ë¡Ö¥Ð¥ó¥É3¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ë¡¢²ÁÃÍ¤¢¤ëÇòÀ±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£