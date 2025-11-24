¡Ø¸¶°ø¤Ï¡¢²¶¡Ä¡©¡Ù41-1¡ÚÌ¡²è¤òÆÉ¤à¡Û700Ëü¤ÎÃù¶â¤òÁ´³Û»È¤¤²Ì¤¿¤½¤¦¤È¤¹¤ë¤¬¡Ä!?Ãù¶â700Ëü±ß¤¬¾Ã¤¨¤¿¡Ä¡Ö¤¢¤È3²ó¤Ç½ª¤ï¤ê¡×ÉÔÇ¥¼£ÎÅ¤òÄü¤á¤«¤±¤¿É×ÉØ¤Ëµ¯¤­¤¿´ñÀ×¡Úºî¼Ô¤ËÊ¹¤¯¡Û¤Ú»Ò¤µ¤ó(@pntmaster)¤Ï¡¢SNS¤ä¥Ö¥í¥°¤òÃæ¿´¤Ë¼ÂÏÃ¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿ºîÉÊ¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤Î¼ÂÂÎ¸³¤ò´ð¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿¡Ø¸¶°ø¤Ï¡¢²¶¡Ä¡©¡Ù¤Ï¡¢ÃËÀ­ÉÔÇ¥¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¡¢Âç¤­¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Ï¡¢ÉÔÇ¥¼£ÎÅ¤ò·Ð¤ÆÊÑ²½¤·¤¿É×ÉØ¤Îå«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ºî¼Ô¤ËÏÃ