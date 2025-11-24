¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤ÎNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡Ù¤Ï¡¢¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢All About ¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô¤Ï11·î4¡Á10Æü¡¢Á´¹ñ¤Î10¡Á70Âå¤ÎÃË½÷300¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¡Ö¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡Ù½Ð±éÇÐÍ¥¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¡£º£²ó¤Ï¡¢Âè17²ó¤«¤é¥¢¥ó¥±¡¼¥È½¸·×»þÅÀ¤Þ¤Ç¤Î½Ð±é¼Ô¤¬ÂÐ¾Ý¤Ç¤¹¡£¤³¤Îµ­»ö¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Ù¤Ë½Ð±é¤¹¤ë±éµ»¤¬¤¦¤Þ¤¤¤È»×¤¦ÃËÀ­ÇÐÍ¥¡×¥é¥ó¥­¥ó¥°