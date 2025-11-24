¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Ï24ÆüÌë¡¢Æî¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ç¤Î20¥«¹ñ¡¦ÃÏ°è¼óÇ¾²ñµÄ¡ÊG20¥µ¥ß¥Ã¥È¡Ë½ÐÀÊ¤ò½ª¤¨¡¢À¯ÉÜÀìÍÑµ¡¤Ç±©ÅÄ¶õ¹Á¤ËÅþÃå¤·¤¿¡£