»³¸ý¸©½Ð¿È¤Ç»³¸ý¤Õ¤ë¤µ¤ÈÂç»È¤òÌ³¤á¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¡¦Â¼½Å°ÉÆà¤¬11·î24Æü¡¢¥¦¥¤¥ó¥º¾®·´¡Ê»³¸ý»Ô¡Ë¤Ë¤Æ¡ÖJRA¥¦¥¤¥ó¥º¾®·´20¼þÇ¯µ­Ç°¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£¸áÁ°Ãæ¤Ë¤Ï¡¢º£Ç¯¤Ç20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡ÖJRA¥¦¥¤¥ó¥º¾®·´¡×¡ÊJR¿·»³¸ý±Ø¤«¤é¼Ö¤ÇÌó10Ê¬¡Ë¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿¡ÖSL¤ä¤Þ¤°¤Á¹æ¡×¤Î½ÐÈ¯¼°¤¬¿·»³¸ý±Ø¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¡¢ÆÃÊÌ¤ËÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ø¥Ã¥É¥Þ¡¼¥¯¤¬¤ªÈäÏªÌÜ¤µ¤ì¤¿¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ø¥Ã¥É¥Þ¡¼¥¯¤ÏSL¤Ë¾è¤Ã¤¿¥¿¡¼¥Õ¥£¡¼¤Î²Ä°¦¤é¤·¤¤¥¤