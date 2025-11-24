２３日、メルツ首相と会談する李強総理。（ヨハネスブルク＝新華社記者／翟健嵐）【新華社ヨハネスブルク11月24日】中国の李強（り・きょう）国務院総理は23日、南アフリカのヨハネスブルクでドイツのメルツ首相と会談した。