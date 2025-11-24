¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¥Õ¥£¥Õ¥£¡Ê49¡Ë¤¬24Æü¤Ë¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¤·¡¢¥Í¥Ã¥È¤Ç³È»¶¤µ¤ì¤ë¥Ç¥Þ¤ò¿¿¤Ã¸þ¤«¤éÈÝÄê¤·¤¿¡£¥Õ¥£¥Õ¥£¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ËÆüËÜ¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é»Å»ö¤ò¼º¤¦¥ê¥¹¥¯¤ò¸Ü¤ß¤º¡¢¤â¤¦¿ïÊ¬¤ÈÀÎ¤«¤é¿È¤òÄò¤·¤ÆÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤ó¤À¤«¤é¡¢¤³¤ó¤Ê¤Î¤ÏÀäÂÐ¤ª¤«¤·¤¤¡ª¥Õ¥£¥Õ¥£¤Ï¡¢¤É¤³¤«¤ÎÁÈ¿¥¤«¤é»Ø¼¨¤µ¤ì¤ÆÈ¯¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡¢¤ª¶â¤òÌã¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¡¢¹©ºî°÷¤À¤È¡¢¤½¤ó¤ÊÅê¹Æ¤ò¤è¤¯¸«¤«¤±¤ë¤±¤É¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤¹¡£