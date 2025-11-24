Image: Amazon ¼ó¤Ë¤Ò¤Ã¤«¤±¤é¤ì¤ë¥Í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¼°¥¤¥ä¥Û¥ó¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¡ÖÍî¤È¤µ¤Ê¤¤¡×¡£»ä¤Ï¡¢¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó¤ò¼º¤¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿·Ð¸³¤«¤é¡¢ÀäÂÐ¤Ë¼º¤¯¤µ¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤Î¤ß¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¤ò»È¤¤¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Ç¤Ï¥Í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¼°¤äÍ­Àþ¥¤¥ä¥Û¥ó¤ò»È¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢»È¤¤Ê¬¤±¤Î¤¿¤á¤Ë¹â³Û¤ÊÀ½ÉÊ¤òÇã¤¦¤Ï¤Ê¡Á¡£ÎÉ¤¤¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡¢JBL¤Î¡ÖTUNE215BT¡×¤Ç¤¹¡£ JBL TUNE215BT 2,40