¥Ñ¥­¥¹¥¿¥óËÌÀ¾Éô¤Ë¤¢¤ë¼£°ÂÉôÂâ¤Î»ÜÀß¤Ç¼«Çú¥Æ¥í¤¬µ¯¤­¡¢´¬¤­¹þ¤Þ¤ì¤¿Ââ°÷¤äÌ±´Ö¿Í14¿Í¤¬»à½ý¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ËÌÀ¾Éô¤Î¥Ú¥·¥ã¥ï¥ë¤Ç24Æü¡¢¼£°ÂÉôÂâ¤Î»ÜÀß¤òÉðÁõ½¸ÃÄ¤¬½±·â¤·¡¢´¬¤­¹þ¤Þ¤ì¤¿Ââ°÷3¿Í¤¬»àË´¡¢Ì±´Ö¿Í¤ò´Þ¤à11¿Í¤¬Éé½ý¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ÜÀß¤ÎÆþ¤ê¸ý¤Ç1¿Í¤¬¼«Çú¤·¡¢¤Û¤«¤Î2¿Í¤¬ÆâÉô¤Ë¿¯Æþ¤·¤è¤¦¤È¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼£°ÂÉôÂâ¤¬ÁË»ß¤·¤Æ¼Í»¦¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥Æ¥í¥ê¥¹¥È3¿Í¤Ï¥¢¥Õ¥¬¥Ë¥¹¥¿¥ó¹ñÀÒ¤À¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹