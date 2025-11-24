ÂçÁêËÐ¶å½£¾ì½êÂçÁêËÐ¶å½£¾ì½ê¡ÊÊ¡²¬¹ñºÝ¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë¤ÎÀé½©³Ú¤¬23Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢´ØÏÆ¡¦°ÂÀÄ¶Ó¡Ê°Â¼£Àî¡Ë¤¬Í¥¾¡·èÄêÀï¤Ç²£¹Ë¡¦Ë­¾ºÎ¶¡ÊÎ©Ï²¡Ë¤òÇË¤ê¡¢½éÍ¥¾¡¡£É½¾´¼°¤Ç¤ÏµðÂç¥ª¥Ö¥¸¥§¤¬Â£¤é¤ì¡¢º£¾ì½ê¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÈ´·²¤Î°ïÉÊ¤À¤Ã¤¿¡£»òÇÕ¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿°ÂÀÄ¶Ó¤ËÂ£¤é¤ì¤ëÉû¾Þ¤Î¿ô¡¹¡£¤½¤ÎÃæ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤¬¥Þ¥«¥í¥ó¤òÌÏ¤·¤¿¥ª¥Ö¥¸¥§¤À¤Ã¤¿¡£Í¥¾¡ÎÏ»Î¤ËÁ÷¤é¤ì¤ë¡ÖÆüÊ©Í§¹¥ÇÕ¡×¤ÎÉû¾Þ¤Ç¡¢ÁêËÐ¹¥¤­¤ÇÃÎ¤é¤ì¤¿Åö»þ¤Î¥¸¥ã¥Ã¥¯