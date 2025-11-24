¥ï¥ó¥À¡¼¥¹¥Æ¡¼¥­ÀôÆîÅ¹¤Ç¤Ï2025Ç¯11·î20Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡Á2026Ç¯1·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡¢¡ÖËº¿·Ç¯²ñ¥×¥é¥ó¡×¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Îµ­»ö¤Î´°Á´ÈÇ¤ò¸«¤ë¡ÚÆ°²è¡¦²èÁüÉÕ¤­¡Û¤³¤Á¤é¤Ï4000±ß¤Ç¿©¤ÙÊüÂê¤È°û¤ßÊüÂê¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤ªÆÀ¤Ê¥×¥é¥ó¡£½À¤é¤«¥ï¥ó¥À¡¼¥¹¥Æ¡¼¥­¡¢¥ß¥«¥Å¥­¥ê¥Ö¥í¡¼¥¹¥¹¥Æ¡¼¥­¤ä¥µ¥¬¥ê¥«¥Ã¥È¥¹¥Æ¡¼¥­¡¢ÆÃÀ½¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¤Ê¤É¡¢¸·Áª¤µ¤ì¤¿¥á¥Ë¥å¡¼¤¬¿©¤ÙÊüÂê¡ª¤µ¤é¤Ë´ü´Ö¸ÂÄê¤Î¿Íµ¤¾¦ÉÊ¡Ö¤È¤í¤±¤ë¥Ï¥é¥ß¥¹¥Æ¡¼¥­¡×¤â¿©¤ÙÊüÂê