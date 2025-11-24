¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/11/24¡ÛTBS¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¶áÆ£²Æ»Ò¤¬24Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¡£¼êºî¤ê¤ÎÎäÅà¤ª¤Ë¤®¤ê¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û29ºÐTBS¥¢¥Ê¡ÖÄ«¤«¤é¸µµ¤½Ð¤½¤¦¡×¼êºî¤ê¤ª¤Ë¤®¤ê2¼ï¢¡¶áÆ£²Æ»Ò¥¢¥Ê¡¢¼êºî¤ê¤ÎÎäÅà¤ª¤Ë¤®¤ê¤ò¸ø³«¶áÆ£¤Ï¡ÖÄ«¤´¤Ï¤óÍÑ¤ÎÎäÅà¤ª¤Ë¤®¤ê¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¿·ÊÆ¤ò¿æ¤¤¤Æºî¤Ã¤¿¤ª¤Ë¤®¤ê¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¡Ö¿·ÊÆÈþÌ£¤·¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢ºú¥´¥Þ¤ÈÆùÌ£Á¹¤Î2¼ïÎà¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¢¡¶áÆ£²Æ»Ò