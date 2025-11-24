¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¡Ö°ÂÅÄÂç¥µ¡¼¥«¥¹¡×¤Î¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¡Ê48¡Ë¤¬23Æü¤Ë¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¥Í¥Ã¥È¤òÁû¤¬¤»¤¿¡ÖÈà½÷¤¬½ÐÍè¤¿¡×Åê¹Æ¤Ï¥¦¥½¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤Ï19Æü¤Ë¡ÖÈà½÷¤¬½ÐÍè¤¿¤·¤ó¡ª±óµ÷Î¥¤À¤±¤É´èÄ¥¤ë¤·¤ó¤è¡¼¢ö¡×¤È¡¢½÷À­¤È¤Î¡È¿ÆÌ©2¥·¥ç¥Ã¥È¡É¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¡¢¥Í¥Ã¥È¤ò¤¶¤ï¤Ä¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢23Æü¤Ë¤Ï¡ÖÈà½÷½ÐÍè¤¿¤Ã¤ÆSNS¤Ç±³¤Ä¤¤¤¿¤À¤±¤Ê¤Î¤Ë¡£¥Æ¥ì¥Ó¡¢¥é¥¸¥ª¡¢»¨»ï¤«¤é¤¿¤¯¤µ¤óÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¬²ñ¼Ò¤Ë¤­