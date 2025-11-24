Þ¶¹¾¾Ê·úÆÁ»Ô¤Ç20Æü¡¢¿·Àß¤µ¤ì¤¿Þ¶¹¾¾Ê¹º½£»Ô-êÍ½£»Ô¤Î¹âÂ®Å´Æ»¡ÊÎ¬¾Î¡Ö¹ºêÍ¹âÂ®Å´Æ»¡×¡Ë¤ÎºÇ½é¤Î»î±¿Å¾Îó¼ÖG55611¹æ¤¬·úÆÁ±Ø¤ò½ÐÈ¯¤·¡¢¹¾»³±ØÊýÌÌ¤Ë¸þ¤±¤ÆÁö¹Ô¤·¡¢Îó¼Ö±¿¹Ô¥À¥¤¥ä¤Î¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¥Æ¥¹¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£Ãæ¹ñ¿·Ê¹ÌÖ¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£¹ºêÍ¹âÂ®Å´Æ»¤Î·úÀß¤Ï»î±¿Å¾ÃÊ³¬¤ËÆþ¤ê¡¢Á´Àþ³«ÄÌ¡¦±Ä¶È¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£¹ºêÍ¹âÂ®Å´Æ»¤Î»î±¿Å¾¤ÏÌó1¥«·î´ÖÂ³¤­¡¢12·îËö¤Ë¤Ï³«ÄÌ¡¦±Ä¶È³«»Ï¤Î¾ò·ï¤¬À°¤¦¸«¹þ¤ß¤È¤¤¤¦¡£¡ÊÄó¶¡/