ÎãÇ¯¡¢·à¾ìÈÇ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤ª¤·¤ã¤ì¤ÊÅö¤Æ»ú¤¬Æþ¤ë¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡£¥¿¥¤¥È¥ë¤ÎÆÉ¤ßÊý¤òÍ½ÁÛ¤¹¤ë¤Î¤â¡¢¥³¥Ê¥ó±Ç²è¤Î³Ú¤·¤ß¤Î1¤Ä¤Ç¤¹¡£ All About ¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô¤Ï11·î6¡Á7Æü¤Î´ü´Ö¡¢Á´¹ñ10¡Á60Âå¤ÎÃË½÷250¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡Ù¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¤½¤ÎÃæ¤«¤é¡ÖÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¤Î±Ç²èÌ¾¤ÇÆÉ¤à¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¤È»×¤¦ºîÉÊ¡×¥é¥ó¥­¥ó¥°¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª¡Ú14°Ì¤Þ¤Ç¤ÎÁ´¥é¥ó¥­¥ó¥°·ë²Ì¤ò¸«¤ë¡Û2°Ì¡§¡ØÌ¾Ãµ