¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¤Î¥Ê¥¬¥Î¤µ¤ó¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¿Íµ¤¥Þ¥ó¥¬¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¤Á¤¤¤«¤ï¡Ù¤Î±Ç²è²½¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£2023Ç¯3·î¤«¤é11·î¤Ë¤«¤±¤ÆX¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡¢¤Á¤¤¤«¤ï¤¿¤Á¤¬Åç¤òË¬¤ì¤ëÄ¹ÊÔ¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò¸¶ºî¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡Ø±Ç²è¤Á¤¤¤«¤ï ¿Íµû¤ÎÅç¤Î¤Ò¤ß¤Ä¡Ù¡£2026Ç¯²Æ¸ø³«Í½Äê¤Ç¤¹¡£¡Ø±Ç²è¤Á¤¤¤«¤ï ¿Íµû¤ÎÅç¤Î¤Ò¤ß¤Ä¡Ù¸ø¼°¥µ¥¤¥Èhttps://chiikawa.toho-movie.jp/¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¥Ï¥Á¥ï¥ì¡¢¤Á¤¤¤«¤ï¡¢¤¦¤µ¤®¤Î3¿Í¤¬¾®½®¤Ç·î¤Î¸÷¤ò