½©ÅÄÄ«ÆüÊüÁ÷ »°Ï¢µÙºÇ½ªÆü¤Î£²£´Æü½©ÅÄ¸©ÃË¼¯»Ô¤ÎÃË¼¯¿åÂ²´Û£Ç£Á£Ï¤¬¤Ë¤®¤ï¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤¦¤¹¤°ÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤ë¥Û¥Ã¥­¥ç¥¯¥°¥Þ¤ÎÃÂÀ¸Æü²ñ¤¬³«¤«¤ì¡¢»Ò¤É¤â¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤Ç½¸¤Þ¤Ã¤¿Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¥Û¥Ã¥­¥ç¥¯¥°¥Þ¤Î·ò¹¯¤òµ§¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ê¾Ü¤·¤¯¤ÏÆ°²è¥Ë¥åー¥¹¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë