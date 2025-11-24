Furui Riho¤¬2026Ç¯3·î4Æü¤Ë3rd¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØLetters¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£È¯É½¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢11·î24Æü¤ËEX THEATER ROPPONGI¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ãFurui Riho Live Tour 2025 -Dear my friends-¡ä¥Ä¥¢¡¼¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¸ø±é¤Ë¤Æ¡£3rd¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØLetters¡Ù¤Ï¤½¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¤È¤ª¤ê¡¢Furui Riho¤¬Ã¯¤«¤Ë¸þ¤±¤¿¼ê»æ¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÁÛ¤¤¤òÄÖ¤Ã¤¿³Ú¶Ê¤ò½¸¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢Ä°¤¯¿Í¤Î¿´¤Ë´ó¤êÅº¤¦¡¢²¹¤«¤¯¤â¿Ä¤Î¤¢¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿ºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤