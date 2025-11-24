Novel Core¤¬¡¢ÍèÇ¯1·î14Æü(¿å)¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¥á¥¸¥ã¡¼4ºîÌÜ¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØPERFECTLY DEFECTiVE¡Ù¤Î¥È¥é¥Ã¥¯¥ê¥¹¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£ËÜ¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ï¡¢¥í¥Ã¥¯¤È¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¤ò¼´¤ËNovel Core¤Î¥ë¡¼¥Ä¤Ë¤¢¤ëÍÍ¡¹¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¥ß¥¯¥¹¥Á¥ã¡¼¤Ê°ìËç¡£¥¿¥¤¥È¥ë¡ÖPERFECTLY DEFECTiVE¡Ê´°àú¤ÊÉÔÎÉÉÊ¡Ë¡×¤¬¼¨¤¹ÄÌ¤ê¡¢ËÜºî¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÈÉÔÂ·¤¤¤ÇÏÄ¤ÊÍ×ÁÇ¤¬º®¤¶¤ê¹ç¤¦¤«¤é¤³¤½À¸¤Þ¤ì¤ë¡Ò´°Á´¤Ê¼«Ê¬¡Ó¡É¡£¥«¥Æ¥´¥é¥¤¥ºÉÔÇ½¤Ê²»³ÚÀ­¤È¡¢¼«¤é¤ÎÂ¸