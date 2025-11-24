ÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¡¦¤¯¤ë¤Þ¤¬¡¢¥¤¥ó¥É¤Ë¤¢¤ë¥Á¥Ù¥Ã¥ÈÆñÌ±¥­¥ã¥ó¥×¤òË¬¤ì¡¢ÉßÃÏÆâ¤Ë·ú¤Ä»û±¡¤ÎÈþ¤·¤µ¤Ë´¶Æ°¡£ÆñÌ±¤¿¤Á¤¬1¤«¤éºî¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤½¤Î»û±¡¤Ç¡¢1¿Í¤ÎÆñÌ±ÃËÀ­¤¬¸ý¤Ë¤·¤¿¡Ö¿´¤Îµï¾ì½ê¤Þ¤Ç¤ÏÃ¯¤Ë¤âÃ¥¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¡¢¤·¤ß¤¸¤ß¤È³ú¤ßÄù¤á¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡ÛÆñÌ±¥­¥ã¥ó¥×¤Î¸÷·Ê¡õ¿Í¡¹¤ÎÊë¤é¤·11·î23Æü¡¢ABEMA¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥­¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡ØÀ¤³¦¤Î²Ì¤Æ¤Ë¡¢¤¯¤ë¤ÞÃÖ¤¤¤Æ¤­¤¿¡Ù¡ô9¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£¡ØÀ¤³¦¤Î²Ì