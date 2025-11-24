ÍèÇ¯½Õ¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¶âÂô»ÔÄ¹Áªµó¤Ë¼«Ì±ÅÞ¤ÎÅÄÃæ·É¿Í¸©µÄ¤¬½ÐÇÏ¤¹¤ë°Õ¸þ¤ò¸Ç¤á¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÅÄÃæ»á¤ÏÇò»³»Ô½Ð¿È¤Î55ºÐ¡£2015Ç¯¤Ë¸©µÄ²ñµÄ°÷¤Ë½éÅöÁª¤·¡¢¸½ºß3´üÌÜ¤Ç¤¹¡£ÅÄÃæ»á¤Ï¸©µÄ²ñ12·îÄêÎã²ñ¤ÎÊÄ²ñ¸å¤Ë¼«Ì±ÅÞ¤ËÎ¥ÅÞÆÏ¤òÄó½Ð¤·¡¢¶âÂô»ÔÄ¹Áªµó¤Ø¤Î½ÐÇÏ¤òÀµ¼°¤ËÉ½ÌÀ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÅÄÃæ»á¤Ï12·î2Æü¡¢¼«Ì±ÅÞ¶âÂô»ÙÉô¤ÎÌò°÷²ñ¤Ç½ÐÀÊ¼Ô¤Ë¡Ö½ÐÇÏ¤Ë¸þ¤±¤ÆÄ´À°¤ò¿Ê¤á¶á¤¯¿äÁ¦´ê¤ò½Ð¤·¤¿¤¤¡×¤È½ÐÇÏ¤Ø¤Î°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ