¥¨¥Æ¥£¥Ï¥É¹Ò¶õ¤Ï¡¢Åìµþ/À®ÅÄ¡Á¥¢¥Ö¥À¥ÓÀþ¤Ë¥¨¥¢¥Ð¥¹A380·¿µ¡¤òÅêÆþ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£2026Ç¯6·î16Æü¤«¤é¡¢1Æü1±ýÉü¤ò±¿¹Ò¤¹¤ë¡£ÆüËÜÏ©Àþ¤Ø¤Î¶¡µëºÂÀÊ¿ô¤ÎÁý²Ã¤òµá¤á¤ëÍ×Ë¾¤Ë´ð¤Å¤­¡¢²Æ¤ÎÎ¹¹Ô¥·¡¼¥º¥ó¤òÁ°¤ËÆ³Æþ¤¹¤ë¡£¥¨¥¢¥Ð¥¹A380·¿µ¡¤Î±¿ÍÑÉüµ¢¤Ï8µ¡ÌÜ¡£ºÂÀÊ¿ô¤Ï¥¶¡¦¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹3¼¼¤Î¤Û¤«¡¢¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡¦¥¢¥Ñ¡¼¥È¥á¥ó¥È9ÀÊ¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª70ÀÊ¡¢¥¨¥³¥Î¥ß¡¼¡¦¥¹¥Þ¡¼¥È¥·¡¼¥È405ÀÊ¡£¤Þ¤¿¡¢¥¨¥³¥Î¥ß¡¼¥¯¥é¥¹¤Ë¤Ï¥·¡¼¥È¥Ô¥Ã¥Á¤¬ºÇÂç