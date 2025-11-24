¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ï24Æü¡¢2025Ç¯7·î31Æü¤Ë³ô¼°²ñ¼Ò¥ï¡¼¥ë¥É¤Î¥°¥ë¡¼¥×²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë¥¨¥à¥·¡¼¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤È¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¡¢2026Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤è¤ê¶¦Æ±¤ÇÀ©ºî¤¹¤ëµåÃÄ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤òÃåÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¡Ö¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤â¥®¥¢¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤êÁª¼ê¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òºÇÂç²½¤¹¤ë¤â¤Î¤òÁª¤Ó¤¿¤¤¡×¡£µåÃÄ¤Î¥Ý¥ê¥·¡¼¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤­¤¿¥Î¥¦¥Ï¥¦¤Ë²Ã¤¨¡¢Áª¼ê¤Î¶¨ÎÏ¤Î²¼¡¢º£²ó¤ÎÀ½ÉÊ³«È¯