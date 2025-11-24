¤³¤Îµ­»ö¤Ç¤ÏX(µìTwitter)¤Ç¥Ð¥º¤Ã¤¿Åê¹Æ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ÆàÎÉ¤Ê¤é¤Ç¤Ï(@Lp5iwcdqhB4Vbs6)¤µ¤ó¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤¹¡£ÆàÎÉ¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢³¹¤Î¤¢¤Á¤³¤Á¤Ç½Ð²ñ¤¨¤ë¡Ö¼¯¡×¤¬Í­Ì¾¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ó¤ÊÆàÎÉ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÅÅ¼Ö¤Ë¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¡¢¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°Îó¼Ö¤¬¡¢¶áÅ´ÅÅ¼Ö¤ÇÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¤´Â¸¤¸¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¥ï¥¯¥ï¥¯¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¡Ö¤Ê¤é¤·¤«¥È¥ì¥¤¥ó¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¼Ì¿¿¤ò¤´¤é¤ó¤¯¤À¤µ¤¤¡£ ¤Þ¤ë¤Ç¡ÈÆàÎÉ¤Î¿¹¡É¤ÎÃæ¤òÁö¤ë¤ß¤¿¤¤¡ª