¡þIBFÀ¤³¦¥Õ¥§¥¶¡¼µéÄ©Àï¼Ô·èÄêÀïÆ±µé3°Ì ¥é¥¤¡¼¥¹¡¦¥¢¥ê¡¼¥à(ÊÆ¹ñ)¡ã12²óÀï¡äÆ±µé5°Ì ÃæÌî´´»Î(Äë·ý)¡Ê2025Ç¯11·î24Æü¥È¥è¥¿¥¢¥ê¡¼¥ÊÅìµþ¡ËIBFÀ¤³¦¥Õ¥§¥¶¡¼µé5°Ì¤ÎÃæÌî´´»Î¡Ê30¡áÄë·ý¡Ë¤ÏÆ±µé3°Ì¥é¥¤¡¼¥¹¡¦¥¢¥ê¡¼¥à¡Ê35¡áÊÆ¹ñ¡Ë¤Ë0¡½3¤ÇÈ½ÄêÉé¤±¤·¡¢²¦¼Ô¥¢¥ó¥¸¥§¥í¡¦¥ì¥ª¡Ê31¡áÊÆ¹ñ¡Ë¤Ø¤Î»ØÌ¾Ä©Àï¸¢³ÍÆÀ¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¡£ÃæÌî¤Ï¥×¥í½é¹õÀ±¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é¤ÎÏ¢¾¡¤¬14¡Ê13KO¡Ë¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×¤·¤¿¡£¡È¥Þ¥Î¥¹¡¦¥Ç¡¦¥¢¥»¥í¡ÊÅ´¤Î·ý¡Ë¡É