¿ÍÀ¸¤Ï²¿ÅÙ¤Ç¤â¤ä¤êÄ¾¤·¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£¤É¤ó¤Ê¤Ë¿É¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢À¸¤­¤Æ¤¤¤ì¤Ð´õË¾¤Ï¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¿·¤·¤¤¿ÍÀ¸¤òÊâ¤à¤³¤È¤â¤Ç¤­¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£º£²ó¤ÏÉ¬»à¤Ç²ÈÄí¤ò»Ù¤¨»Ò¤É¤â¤ò°é¤Æ¤Æ¤­¤¿¥Þ¥Þ¤¬¡¢¿ÍÀ¸¤Ë¤ª¤¤¤ÆÂç¤­¤Ê·èÃÇ¤ò¤¹¤ë¡¢¤½¤ó¤Ê¤ªÏÃ¤Ç¤¹¡£Âè2ÏÃ»ä¤Î¿ÍÀ¸¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê¡ÚÊÔ½¸Éô¥³¥á¥ó¥È¡Û¥Þ¥¤¤µ¤ó¤Î¿ÍÀ¸¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ç¤¹¡£·ëº§Åö½é¤Ï½çÄ´¤ÊÆü¡¹¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤½¤¦¡£½Ð»º¤ÎºÝ¤ËÊì»Ò¤È¤â¤Ë´í¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ë´Ù¤ê¡¢Â©»Ò¤µ¤ó¤ÎÀ®Ä¹¤ò¶á