ÌÀ¼£°ÂÅÄJ3¥ê¡¼¥°¤Ï29Æü¤ÎºÇ½ªÀá¤Ç½ç°Ì¤¬·è¤Þ¤ë¡£¼ó°Ì¡Ê¾¡¤ÁÅÀ74¡ËÆÊÌÚ¥·¥Æ¥£¤ÎJ2½é¾º³Ê¤¬³ÎÄê¤·¡¢»Ä¤ê1ÏÈ¤Î¼«Æ°¾º³Ê¤ò2°ÌÈ¬¸Í¡ÊÆ±71¡Ë¤È3°ÌFCÂçºå¡ÊÆ±68¡Ë¤¬Áè¤¦¡£¤½¤ì°Ê¾å¤ËÂçº®Àï¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢3¡Á6°Ì¤Ë¤è¤ëJ2¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¡ÊPO¡Ë¿Ê½Ð¤ò·ü¤±¤¿Àï¤¤¤À¡£È¬¸Í¤ÈFCÂçºå¤Î¼«Æ°¾º³Ê¤òÆ¨¤·¤¿Êý¤ÏPO¤Ø¡£4°ÌµÜºê¡Ê¾¡¤ÁÅÀ67¡Ë¤È5°Ì¼¯»ùÅç¡ÊÆ±66¡Ë¤âPO¿Ê½Ð¤¬³ÎÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢6°Ì¤Ï¤Þ¤À5¥Á¡¼¥à¤Ë²ÄÇ½À­¤¬»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£J¥ê¡¼¥°¤Ï