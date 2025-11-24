11·î21Æü¡¢JRÆ£»Þ±Ø¹½Æâ¤Ç10Âå¤Î½÷À­¤òÅð»£¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢30Âå¤Î·Ù»¡´±¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡´±¤ÎÂáÊá¤Ï2025Ç¯¤ËÆþ¤ê6¿ÍÌÜ¤È¤Ê¤ê¡¢²áµî10Ç¯¤ÇºÇÂ¿¤Ç¤¹¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û·Ù»¡´±¤ÎÂáÊá¤Ï2025Ç¯6¿ÍÌÜ ²áµî10Ç¯¤ÇºÇÂ¿ ¿®Íê²óÉü¤ØÂÐºö¼¨¤·¤¿¤Ð¤«¤ê ¡áÀÅ²¬ ¡ãÂçÀ¾À²µ¨µ­¼Ô¡ä ¡Ö¸áÁ°9»þ¤Ç¤¹¡£¤¤¤ÞÍÆµ¿¼Ô¤ÎÃË¤ò¾è¤»¤¿¼Ö¤¬Æ£»Þ·Ù»¡½ð¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¤­¤Þ¤¹¡× À­Åª»ÑÂÖÅù»£±Æ¤Îµ¿¤¤¤Ç11·î23Æü¤ËÁ÷¸¡¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÀÅ²¬¸©·Ù¸òÄÌµ¬À©²Ý¤Ë½êÂ°