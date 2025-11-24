¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎBL¥¢¥Ë¥á¥ì¡¼¥Ù¥ë¡ÖBLUE LYNX¡ÊÆÉ¤ß¡§¥Ö¥ë¡¼¥ê¥ó¥¯¥¹¡Ë¡×¤¬¿·µ¬»ö¶È¤È¤·¤Æ»ÏÆ°¤·¤¿¡¢¿Íµ¤BL¥³¥ß¥Ã¥¯¡ØKiss me crying¡ÙÈ¯¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖJiN¡Ê¥¸¥ó¡Ë¡×£±st single¥ê¥ê¡¼¥¹¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖJiN project¡×¡£¤³¤Î¤¿¤Ó11·î22Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¡¢¡ÖJiN¡× £±st single¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤òµ­Ç°¤·¤¿¥­¥ã¥¹¥ÈÅÐÃÅ¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£¡ØKiss me crying¡Ù¡ÊArincoÃø¡Ë¤Ï¡¢¡ØMAGAZINE BE¡ßBOY¡Ù¤Ë¤Æ