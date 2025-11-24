¼òÅÄ»Ô¤Î¡Ö»³µïÁÒ¸Ë¡×À°È÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î´ðËÜ·×²èºöÄê°Ñ°÷²ñ¤¬14Æü³«¤«¤ì¡¢·úÊª¤ä¼þÊÕ¥¨¥ê¥¢¤Î½¤Éü¤äÌ±´Ö³èÎÏ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿Íø³èÍÑ¤Ê¤É·×²è¤ÎÁÇ°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¹ç¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¼òÅÄ»Ô¤Î¹ñ»ØÄê»ËÀ×¡Ö»³µïÁÒ¸Ë¡×¤Ï¡¢¥³¥á¤ÎÊÝ´ÉÁÒ¸Ë¤È¤·¤ÆÌÀ¼£´ü¤Î1893Ç¯¤Ë·ú¤Æ¤é¤ì¡¢¼òÅÄ»Ô¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¤È¤·¤Æ¤Þ¤¿3Ç¯Á°¤Þ¤Ç¤Ï¥³¥áÁÒ¸Ë¤È¤·¤Æ¼ÂºÝ¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢·úÊª¤Î½ý¤ß¤äÂÑ¿ÌÀ­¤ÎÌäÂê¤Ê¤É¤â¤¢¤ê¡¢¤ª¤È¤È¤·Ê¸²½ºâ¤È¤·¤ÆÊÝÂ¸³èÍÑ¤ò¿Þ¤ëÀ°È÷´ðËÜ·×