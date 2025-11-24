3¿ÍÁÈ¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥ÉMrs. GREEN APPLE¡ÊÂç¿¹¸µµ®¡ÊVo/Gt¡Ë¡¢Æ£ß·ÎÃ²Í¡ÊKey¡Ë¡¢¼ã°æÞæÅÍ¡ÊGt¡Ë¡Ë¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò¤Ä¤È¤á¤ëTOKYO FM¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖSCHOOL OF LOCK! ¥ß¥»¥¹LOCKS!¡×¡ÊËè½µ·îÍË 23:08º¢¡Á¡Ë¡£¤³¤Îµ­»ö¤Ç¤Ï¡¢11·î17Æü¡Ê·î¡Ë¤ÎÊüÁ÷ÆâÍÆ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£Mrs. GREEN APPLEÂç¿¹¸µµ®¡½¡½¥ß¥»¥¹¤Î¥°¥ë¡¼¥×»Ë¾åºÇÂçµ¬ÌÏ¤È¤Ê¤ë5Âç¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¡ÖMrs. GREEN APPLE DOME TOUR 2025 ¡ÈBABEL no TOH¡É¡×¤¬10·î25Æü¤Ë°¦ÃÎ¡¦¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É