ÅìµþÅÔÂ­Î©¶è¤ÇÊâ¹Ô¼Ô¤é¤¬¼Ö¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ11¿Í¤¬»à½ý¤·¤¿»ö¸Î¤Ç¡¢·Ù»ëÄ£¤Ï24Æü¡¢»ö¸ÎÁ°¤Ë¼ÖÈÎÇäÅ¹¤«¤é¤³¤Î¼Ö¤òÅð¤ó¤À¤È¤·¤Æ¡¢ÀàÅð¤Îµ¿¤¤¤ÇÂ­Î©¶è¤Î¿¦¶ÈÉÔ¾Ü¤ÎÃË¡Ê37¡Ë¤òÂáÊá¤·¤¿¡£ÃË¤¬±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£